V hradeckém kraji přibývá lidí z Ukrajiny bez ubytování

Většina lidí přichází do asistenčních center pomoci z Ukrajiny se zajištěním bydlením. „V posledních dnech ale přibývá těch, kteří ubytování dopředu zajištěné nemají,“ řekla mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

Asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) pro Královéhradecký kraj od začátku svého fungování do dnešního večera zaregistrovalo 4248 lidí, z toho 338 hasičský záchranný sbor zajistil ubytování.

Hradecké centrum během dneška do 17. hodiny zaregistrovalo 418 uprchlíků z Ukrajiny, přes hasiče dostalo ubytování 106 z nich.

KACPU Hradec Králové v posledních dnech zaznamenává nárůst počtu ukrajinských uprchlíků, kteří prchli z Ukrajiny před válkou.

Hradecké KACPU je podle ní vytížené z více než 90 procent, denně je schopné odbavit 850 až 1000 lidí. Funguje od 2. března v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Uprchlická vlna z čtyřicetimilionové Ukrajiny sílí. Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února.

„Od 7 hodin ráno do 17 odpoledne máme kapacitu zhruba 500 lidí, to jsme v úterý mírně překročili, bylo to více než předchozí den. Kapacita centra je v noci zhruba 350 lidí, jsme schopni ji navýšit,“ řekla agentuře ČTK Götzová.

S hasiči, policií a dalšími organizacemi zřídil centrum Královéhradecký kraj v hradeckém Aldisu. Krajští hasiči, kteří provoz centra koordinují, evidují pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny 4500 volných míst. Jde o lůžka z kapacit státních úřadů a organizací, příspěvkových organizací i soukromníků. Ubytovací kapacity v kraji podle hasičů zatím stačí.

Hradecké asistenční centrum reaguje na požadavky Národního asistenčního centra pomoci Ukrajině. „Dnes bylo z Prahy dopraveno 72 osob dvěma autobusy, ukrajinští občané byli zaregistrováni a zároveň ubytováni. Prostřednictvím autobusů HZS byli lidé dopraveni do místa ubytování,“ řekla dnes odpoledne ČTK Götzová.

Také v neděli KACPU Hradec Králové odlehčilo Praze, když odtamtud autobus krajských hasičů přivezl 39 uprchlíků. V Hradci byli zaregistrováni a dostali ubytování z kapacit ministerstva vnitra. Hradečtí krajští hasiči v pondělí převáželi uprchlíky z Prahy také do Libereckého kraje. (ČTK)