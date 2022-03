Reportér stanice Hlas Ameriky zveřejnil snímek, na němž ukrajinští záchranáři evakuují na nosítkách těhotnou ženu. Ta musela být zachráněna poté, co ruská letadla zaútočila na porodnici v Mariupolu. (VOA)

A terrifying photo from #Mariupol, #Ukraine. A pregnant woman is being evacuated after the Russian airstrike at the maternity hospital. pic.twitter.com/pQ2uQGfMHp

— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) March 9, 2022