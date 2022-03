Británie dodá Ukrajině systémy protivzdušné obrany. Oznámila to ministryně zahraničních věcí Liz Trussová s tím, že její země by uvítala i úplný zákaz platebního systému SWIFT pro Rusko a možnost, že by všechny země G7 ukončily používání ruské ropy a plynu. (CNN)