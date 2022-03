Výpadek chlazení v Černobylu nemůže ohrozit Česko

Výpadek chlazení v Černobylské jaderné elektrárně nemůže ohrozit Česko. Upozornil na to Státní ústav pro jadernou bezpečnost. Podle něj je samovolná exploze vyhořelých palivových článků fyzikálně vyloučena.

„Jaderná elektrárna Černobyl je odstavená víc než 20 let a v tamních bazénech je skladován značný počet vyhořelých palivových článků (cca 21 000). Není ale reálné, aby se toto vyhořelé jaderné palivo kvůli výpadku chlazení poškodilo natolik, aby nás to ohrozilo,“ vysvětlil úřad.

„Pokud by toto palivo nebylo terčem vojenského útoku, únik radioaktivity bezprostředně nehrozí. Případný vojenský útok by okolí elektrárny samozřejmě zamořil, radiační situaci v České republice by ale nezhoršil,“ doplnil.