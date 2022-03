Situace v Mariupolu je „obrovská katastrofa“, řekl BBC Mychajlo Todurov, který žije ve Slovinsku, ale ve městě má část rodiny. „Říkají, že tam není jídlo, voda, elektřina ani plyn. Lidi zapalují ohně a vaří na nich to málo, co mají.“ Popsali mu to přátelé z města; s rodinou nemá kontakt už osm dní.