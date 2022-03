Lvi zachránění z Kyjeva dorazili do Belgie

Do Belgie z Kyjeva bezpečně dorazila dvojice mladých lvů Car a Džamil. Ukrajinské úřady zvířata odebraly soukromým chovatelům, kteří s nimi bídně zacházeli; původní plán zněl převézt lvy do belgické rezervace letos v květnu. Teď hrozilo, že je zastřelí ruští vojáci.

1.5 years old Lions 'Tsar' and 'Jamil' also left Poznan this morning for their new accommodation in Belgium.

These two from the Priyt Dikih Zverey Rescue Shelter in Kyiv find a new home at the 'Natuurhulpcentrum Oudsbergen'. pic.twitter.com/ONxVqK8VnH

— Michael Barthel (@RealMiBaWi) March 8, 2022