Ukrajina dnes očekává, že Rusko dodrží dohodu o dočasném příměří, aby mohla proběhnout evakuace civilistů z 10 měst.

Humanitární koridory mají vést z Enerhodaru a Mariupolu do Záporoží, ze Sum do Poltavy, z Iziumu do Lozovy, z Volnovachy do Pokrovska a z Vorzelu, Borodjanky, Buchy, Irpině a Hostomelu do Kyjeva. (Kyiv Indepdendent)