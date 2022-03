Vláda nechystá zastropování cen pohonných hmot ani snížení či zrušení DPH na benzin a naftu. Chystá se jít jinou cestou, která by růst cen zmírnila. Pro ČT to uvedla ministryně Helena Langšádlová. Podle České televize kabinet spíše uvažuje o zrušení přimíchávání biosložky do pohonných hmot a také o zrušení silniční daně.

