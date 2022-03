Komentář Petra Placáka: Současná kremelská soldateska, její vůdce a jeho média nadávají sousedům, kde se rozvíjí pluralitní společnost, do fašistů, které je nutno zničit. Navazují tím jen na starou praxi bolševiků, kteří od počátku 20. let minulého století častovali touto nadávkou všechny ty, kteří stáli komunistům v cestě na jejich pochodu do budoucnosti.