Izraelský premiér mluvil ve stejný den s Putinem i Zelenským

Uprchlíci z Ukrajiny budou moci v ČR zřejmě podat přihlášku na maturitní obory středních škol do 5. dubna. Ministerstvo školství tak pro ně chce prodloužit termín, který skončil už 1. března. Do nematuritních oborů by se uprchlíci mohli hlásit do 8. dubna.