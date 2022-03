Británie zatím přijala 500 ukrajinských migrantů, vláda čelí kritice za nedostatečnou a pomalou pomoc lidem prchajícím z Ukrajiny. Britský ministr obrany Ben Wallace ve vysílání BBC připustil, že jeho úřad „mohl udělat a udělá více na podporu uprchlíků“.

Ruský prezident Vladimir Putin podle Wallace nemá šanci válku s odhodlanými Ukrajinci vyhrát a zemi velikosti Ukrajiny ani nejde prakticky okupovat, řekl ministr.

Z Ukrajiny podle údajů OSN za deset dní války uprchly dva miliony lidí. V Británii jich získalo vízum zhruba 500, uvedl dnes náměstek pro imigraci britské ministryně vnitra Kevin Foster, citovaný agenturou Reuters. Na rozdíl od Evropské unie ale Británie vyžaduje od migrantů vízum ještě předtím, než je nechá vstoupit na své území. Stovky Ukrajinců prchajících před válkou tak zůstaly na severu Francie, kde usilují o povolení ke vstupu za Lamanšský průliv.

Londýn jedná s Francií o zřízení pobočky imigračního úřadu na severu Francie, kde by mohli Ukrajinci podávat své žádosti bez nutnosti vracet se od hranic do Paříže. V pondělí britská ministryně vnitra Priti Patelová potvrdila, že žádosti bude možné podávat v přístavním městě Calais, odkud jezdí trajekty do Británie. Později se objevila informace, že by pobočka mohla vzniknout v Lille, centrála ale nadále zůstane v Paříži.

„Je důležité netvořit těžko prostupné body v místech jako je Calais, kde jsou nebezpeční pašeráci lidí, ale také chceme zajistili hladký průchod lidí z celé Evropy,“ uvedl Foster. Britská vláda podle Fostera „učinila ve velmi krátké době výrazný pokrok“. Od pátku podle něj britské úřady přijaly 10.000 žádostí v rámci programu „rodinných víz“. (ČTK)