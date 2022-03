První místopředseda Evropské komise Frans Timmermans v Bruselu prohlásil, že Evropané mohou pomoci v boji proti Vladimiru Putinovi tím, že ve svých domovech ztlumí topení. Rusko dodává EU 40 % svého plynu a asi čtvrtinu své ropy.

„Je to těžké. Je to zatraceně těžké, ale je to možné. Dokážeme to a dokážeme to rychle,“ uvedl Timmermans. „Vaše rozhodnutí o tom, kolik energie spotřebujete, rozhoduje o tom, jak silní budeme v naší reakci na Rusko,“ dodal. (Guardian)