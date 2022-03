Aktualizováno: V prezidentských volbách by měl největší podporu bývalý předseda vlády Andrej Babiš. Podle průzkumu agentury Median by získal 26 procent hlasů. Na druhém místě by skončil Petr Pavel (16 procent) a třetí příčku by obsadila Miroslava Němcová (osm procent).