Od začátku ruské invaze potvrdil Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva 1335 civilních obětí: 474 zabitých a 861 zraněných. Zároveň varoval, že skutečný počet obětí je patrně „mnohem vyšší“.

The Office of the UN High Commissioner for Human Rights in #Ukraine @UNHumanRightsUA recorded 1,335 civilian casualties in the country (474 killed & 861 injured) between 24/02/2022, when #Russia’s armed attack against Ukraine started, & Monday 07/03/2022.https://t.co/WVe7Y3fmSL pic.twitter.com/R5PrTS5TRZ

