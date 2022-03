Jihoukrajinská Oděsa se připravuje na další útoky ruských invazních vojsk. Před operou, kde jsou vytvořené barikády, zahrál orchestr skladbu „Don’t worry, be happy.“

Don't worry, be happy. In front of the barricades protecting now Opera House in #Odessa #Ukraine️ . @diariARA pic.twitter.com/KbquaYUEIK

— Cristina Mas (@cristinamas_) March 8, 2022