Ukrajinský červený kříž varuje před podvodnými profily na sociálních sítích. Ty využívají oficiálního loga Červeného kříže a jménem organizace žádají lidi o příspěvky.

Organizace na to upozornila na svém Twitteru. Zdůraznila, že by lidé měli příspěvky posílat pouze přes oficiální profil.

❗Beware of frauds. We identified several fake pages of the Ukrainian Red Cross, asking for donations.

Trust only the official channels of @RedCrossUkraine

✅ Instagram – redcrossukraine

✅ YouTube, Twitter, Flickr – redcrossukraine.

✅ Our website is https://t.co/Swp9W4u1jL pic.twitter.com/Y7IaXh8CM4

— Ukrainian Red Cross (@RedCrossUkraine) March 7, 2022