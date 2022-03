Britský premiér Boris Johnson na jednání s premiéry V4 včetně Petra Fialy (ODS) oznámil, že Velká Británie je připravena pomoci, jak jen bude moct. „Spojené království je připraveno vám pomoci jakýmkoli způsobem,“ řekl Johnson na jednání s lídry Polska, Maďarska, České republiky a Slovenska. „Jste země, které jsou nyní v přední linii této krize,“ dodal britský premiér.

“We all strongly condemn the barbaric aggression of Vladimir Putin… the UK stands prepared to help you in any way that we can”

