Kraje požadují od státu peníze na ubytování pro uprchlíky

Kraje požadují od státu peníze, které by pomohly pokrýt náklady spojené s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny. Kraje musí migranty už z části umisťovat do privátních hotelů a penzionů.

Řekl to předseda rady Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS) po jednání hejtmanů s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN).

„Kapacita ubytovacích zařízení, které vlastní kraje, už je na řadě míst vyčerpaná. Proto musíme uprchlíky, kteří zde nemají zázemí u příbuzných a známých, ubytovávat v soukromých penzionech a hotelích. A peníze na to bychom rádi dostali od státu. Myslím si, že ubytování uprchlíků je v této fázi nejaktuálnějším problémem,“ řekl Kuba.

Dodal, že migrační vlna s sebou v nejbližší době však přinese další aspekty. Jde například o integraci Ukrajinců do běžného života.

„Proto bych očekával systémové řešení, které stát nabídne. Nejedná se pouze o krátkodobou pomoc na dva týdny. Musíme si uvědomit, že většina uprchlíků zde zůstane delší dobu a řada z nich se zřejmě už zpátky na Ukrajinu nevrátí,“ uvedl.

Podle odhadů OSN Ukrajinu, kterou před téměř dvěma týdny napadlo Rusko, opustilo více než 1,7 milionu lidí. Kuba uvedl, že do Česka jich zatím zamířilo přibližně 100 tisíc.

„Například do Německa před lety v době migrační krize přišlo 800 tisíc lidí z Blízkého východu, což je v poměru k počtu obyvatel v Německu obdobné s uprchlickou vlnou z Ukrajiny u nás. Jenže v Německu to byla otázka několika měsíců a do České republiky ti lidé z Ukrajiny přišli v rozmezí pár dnů,“ řekl Kuba. (ČTK)