Streamovací platforma HBO GO bude v Česku a Slovensku nahrazena službou HBO Max

Streamovací platforma HBO GO bude dnes v Česku a Slovensku nahrazena službou HBO Max s širší nabídkou obsahu. Uživatelé z webových prohlížečů budou přesměrováni, uživatelé přes aplikaci si musejí stáhnout novou.

Nově můžete přes HBO uvidět například epickou sci-fi Duna. Foto: HBO Max

Společnost v tiskové zprávě napsala, že předplatitelé platformy HBO GO, kteří předplatné platí napřímo, budou automaticky převedeni na novou platformu a budou platit 132 korun za měsíc, což je méně než současná cena 159 korun za HBO GO.

Do nabídky HBO GO podle společnosti přibudou další, dříve nedostupné filmy a seriály, zejména z produkce Warner Bros.

Diváci zde najdou například seriály Boj o moc, Hra o trůny, Euforie nebo Lakers: Vzestup dynastie z produkce HBO, a z původní produkce HBO Originals Stanice 11, Hacks, Vlajka smrti, A jak to bylo dál…, Holky z vejšky, Zrozeni milovat dále Liga spravedlnosti Zacka Snydera a Wonder Woman 1984 z produkce DC, Gumballův úžasný svět a Mladí Titáni do toho! z produkce Cartoon Network či filmy Duna, The Matrix Resurrections a Král Richard: Zrození šampiónek, Cry Macho z produkce společnosti Warner Bros. (HBO GO)