Na Ukrajině byl spuštěn humanitární koridor mezi městem Sumy a Poltavou. Obyvatelé jsou převáženi autobusy.

Green corridor from Sumy to Poltava. Keep an eye. More attention, less chances it will be shelled. pic.twitter.com/6zSyj5cdD5

