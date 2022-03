Prezidentské volby v příštím roce by vyhrál bývalý předseda vlády Andrej Babiš. Získal by 26 procent hlasů. Na druhém místě by lidé nejčastěji volili Petra Pavla (16 procent) a třetí příčku by obsadila Miroslava Němcová.

Volební model společnosti Median.

Polovina respondentů nicméně zatím neví, koho by volila. Svým rozhodnutím si je jistá pouze asi třetina respondentů.