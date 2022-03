Podle britského ministerstva obrany v únoru rostl počet ruských obvinění Ukrajiny, že země vyvíjí vlastní jaderné nebo biologické zbraně. Podle ministerstva si tím Kreml vytvářel prostor pro ospravedlnění invaze.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 March 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/KQnrJ3B26G

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BjQ8W4wGvl

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 8, 2022