V odstavené ukrajinské jaderné elektrárně Černobyl je už přes 12 dní uvězněno více než 100 zaměstnanců. Odejít nemohou od prvního dne ruské invaze na Ukrajinu, kdy nad zařízením převzaly kontrolu ruské jednotky, píše BBC.

Na místě zůstává i dalších 200 ukrajinských gardistů, kteří v době útoku zajišťovali bezpečnost objektu.

Pracovníci jaderné elektrárny se nadále věnují svým povinnostem a atmosféra je klidná. Mají však omezené zásoby jídla a léků a podle BBC narůstají obavy, že způsobený stres bude mít dopady na jejich schopnost bezpečně vykonávat potřebné úkony.

Ruští vojáci jsou nyní 32 kilometrů vně černobylské uzavřené zóny a perimetr elektrárny obklíčili. Moskva tvrdí, že zařízení zabezpečila společně s ukrajinskými jednotkami. Kyjev to rozporuje a uvádí, že plnou kontrolu nad Černobylem mají pouze ruští vojáci.

Za normálních okolností by na začátku směny zaměstnanci nastoupili do vlaků ve Slavutyči, městě, které bylo zbudováno pro zaměstnance a obyvatele Pripjati po havárii v roce 1986, a po práci se do něj zase vrátili. Od 24. února se však směny nevyměnily.

Příbuzný jednoho z pracovníků BBC sdělil, že ruské jednotky by byly ochotné výměnu povolit, nemohou ale zaručit bezpečnost pracovníků. Vlak mezi Slavutyčí a Černobylem jede krátce přes území Běloruska, které je významným ruským spojencem.

Ačkoliv je černobylská jaderná elektrárna mimo provoz, lidé ji nikdy zcela neopustili, jelikož stále vyžaduje nepřetržitý dohled. Zařízení stále zaměstnává okolo 2400 lidí – vědců, techniků, kuchařů, lékařů a dalších podpůrných pracovníků.

„Situace je komplikovaná a napjatá,“ říká starosta Slavutyče. „Je to pro ně morálně, psychologicky a fyzicky náročné,“ dodal ke stavu zaměstnanců. Zásobu potravin na místě mají, ale neví, jak dlouho budou muset zůstat. Omezili se proto na jedno jídlo denně, které jim připravují rovněž uvěznění kuchaři.

Ruští vojáci v neděli nabídli, že dodávku potravin zajistí. Ukrajinci však odmítli s tím, že jde o gesto sloužící ruské propagandě.

Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi opakovaně zdůraznil, že zaměstnanci potřebují odpočívat, aby mohli svou práci vykonávat bezpečně. Odborníci na jadernou bezpečnost ale říkají, že případné nebezpečí pro veřejnost není vysoké, protože elektrárna není aktivní. (ČTK)