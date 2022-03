Zatímco Volodymyr Zelenskyj o tom nechce ani slyšet, Američané a spojenci chystají plány pro možnost, že by on a jeho vláda skončili v exilu. Hovoří o dvou konkrétních zemích, které by za jistých okolností připadaly v úvahu.

„Dáváme naše životy za právo, abychom byli stejní jako vy. Jsem rád, že jsme spojili všechny země Evropské unie, ale netušil jsem, že za to budeme muset zaplatit tak vysokou cenu,“ řekl Zelenskyj europoslancům. Foto: ČTK/ABACAPRESS