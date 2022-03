SZÚ: Čtvrtinu pozitivních vzorků koronaviru tvoří varianta BA.2

V sekvenovaných vzorcích pozitivních na koronavirus tvoří podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) více než čtvrtinu podvarianta omikronu BA.2, její podíl se zvyšuje. Vyplývá to z pravidelné týdenní zprávy SZÚ o sledování variant koronaviru.

Počty testů klesají, za posledních 14 dní jich bylo více než 563 800, z nich 424 700 testů PCR a 139 000 antigenních testů. Pozitivita testů byla v průměru téměř 29 procent a výrazně se neměnila, což stále znamená vysoké šíření v populaci. Za bezpečnou považují odborníci pod deset procent.

„Varianta delta a její podvarianty byly tedy téměř vytlačeny variantou omikron, která je nakažlivější,“ uvedl SZÚ. Omikron převážil v ČR zhruba devět dní po začátku roku, nyní je její podíl v dál testovaných vzorcích 99,8 procenta. Její subvarianta BA.2, která se začala šířit z Dánska, se stává postupně dominantní i ve světě. Běžné PCR testy umí odhalit pozitivitu nakažených s variantou BA.2, většina souprav ji ale neumí rozlišit od BA.1.

Podle SZÚ má varianta BA.2 větší schopnost se šířit. „BA.2 vyvolává v experimentálním modelu na laboratorních zvířatech závažnější onemocnění, ale v praxi tento nález není doposud jednoznačně zdokumentován,“ uvedl SZÚ.

Za více než dva roky, kdy se koronavirus v Česku šíří, bylo v ČR celogenomově sekvenováno 32 000 vzorků, tedy necelé procento všech pozitivních testů. Asi 1600 z nich od 7. února letošního roku. Jejich vyhodnocení trvá jeden až tři týdny. Zatímco diskriminační PCR vyšetření pozitivního vzorku určí podezření na některou z variant, sekvenace ji může definitivně potvrdit.

V nemocnicích je s covidem-19 v současné době 2090 hospitalizovaných a 160 z nich na jednotkách intenzivní péče. Podle SZÚ jsou nejčastěji hospitalizovaní lidé ve věku nad 75 let, na JIP nad 70 let. Podíl neočkovaných v nemocnicích tvoří průměrně 46 procent, na JIP 50 procent. Ze starších 70 let je přitom očkovaných přes 90 procent populace a 75 procent má posilující dávku, tedy neočkovaní mají násobně vyšší riziko hospitalizace. (ČTK)