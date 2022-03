Protesty na podporu Ukrajiny se konaly v mnoha amerických městech. Lidé demonstrovali proti ruské invazi v Texasu, Miami, New Yorku i Washingtonu. Připojili se k protestům v Paříži, Londýně či Zurychu. (Guardian)

Ukrainian Americans living in DFW and North Texans rallied at events in Dallas, Frisco and Fort Worth over the weekend to show support for #Ukraine as the deadly Russian invasion rages on. A third round of talks between Russia and Ukraine are set for today. #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/FT9PF22w9b

— Nicole Osei (@NicOseiNews) March 7, 2022