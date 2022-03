Reportér BuzzFeed mluvil s mladým ukrajinským chirurgem Vitalijem, který od začátku invaze ošetřil desítky zraněných, vojáků i civilistů. Před pár dny ošetřil i tři zraněné ruské vojáky; jeden z nich nepřežil. „Hrozně se báli. Věřím, že máme pomáhat, ale samozřejmě mám z toho někdy děsný pocit. Jako bych dělal něco špatného.“

Russian soldiers who the surgeon operated on are believed by Kyiv authorities to have participated in the initial assault on the capital that continues today. Interestingly, they were wearing Ukrainian uniforms and tried to deny they were Russian. https://t.co/syOuoFV1ks pic.twitter.com/H64rU3DB28

— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 7, 2022