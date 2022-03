Pražské centrum pro uprchlíky je přehlceno, možná vyhlásí stop stav

Pražské asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky v Kongresovém centru je přehlceno, na 24 hodin zastavilo přijímání dalších žadatelů.

Novinářům to dnes po poledni řekl primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti).

Dodal, že magistrát požádal o řešení situace stát a na základě reakce o případném stop stavu rozhodne v průběhu odpoledne. Nyní podle něj v centru čeká na odbavení asi 2000 lidí.

Lidé, kteří nyní přicházejí, podle primátora budou zřejmě muset na odbavení čekat až do rána. „Za pár minut budu mluvit s panem ministrem (Vítem) Rakušanem a snažím se kontaktovat i armádu, aby nám s tím pomohla,“ dodal.

Problém je podle něj i s ubytováním, protože v metropoli již kapacity nejsou. „Snažíme se zajistit nějaké další kapacity u soukromých nabídek, které tam jsou, ale chybí nám nějaká vládní pravidla,“ řekl. Doplnil, že město stále neplánuje otevřít další asistenční centrum, protože to není možné z důvodu organizační složitosti a nedostatku pracovníků.

Hřib dodal, že v případě stop stavu by centrum přijímalo pouze ty uprchlíky, kteří nemají kde zůstat a potřebují zajistit ubytování. Těch je v tuto chvíli výrazná menšina, v neděli centrum odbavilo 3284 lidí a ubytování zajistilo pro 180 z nich. Další stovky lidí bez ubytování nicméně podle primátora odjely do mimopražských center, a to buď z Vyšehradu nebo přímo z hlavního nádraží.

Uprchlíky podle primátora není problém převážet, ale musí být jasné kam. „Přepravní kapacita není v tuto chvíli limitem, limitem je to, aby nám Národní asistenční centrum sdělilo, do kterých center ty lidi můžeme vozit,“ řekl.

Hřib dále uvedl, že město také jedná o navýšení kapacit lůžek na hlavním nádraží, které slouží především pro ty Ukrajince, kteří Prahou jenom projíždějí na cestě zpravidla do Německa. Jejich počet podle primátora roste a dosavadních 40 lůžek přestalo stačit. „Požádal jsem České dráhy o uvolnění dalších prostor,“ řekl.

Asistenční centrum funguje zároveň i pro Středočeský kraj, který již otevřel dvě další v Kutné Hoře a Mladé Boleslavi a další v úterý otevře v Příbrami. Praha nejprve centrum zřídila v budově Městské knihovny na Mariánském náměstí, od pátku jej přesunula do většího Kongresového centra. Podle informací z dnešního rána město od začátku ruské invaze evidovalo 11.851 osob, dalších několik stovek Ukrajinců autobusy rozvezly do jiných, méně vytížených krajů.

Asistenční centra po celém Česku zajišťují kromě registrace a zdravotních prohlídek ukrajinských uprchlíků také ubytování, logistiku, humanitární pomoc či dopravu. Za deset dní od začátku útoku na Ukrajinu, který Rusko zahájilo 24. února, uteklo do sousedních zemí už přes 1,5 milionu lidí. Podle odhadů do Česka přijelo zatím zhruba 100 000 uprchlíků z Ukrajiny převažují mezi nimi ženy, děti a lidé ve vyšším věku. (ČTK)