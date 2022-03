Musíme strpět to, co žádný jiný národ v Evropě nezažil již 80 let, řekl ukrajinský prezident Zelenskyj

Musíme z našeho území vytlačovat nepřítele, musíme strpět to, co žádný jiný národ v Evropě nezažil již 80 let, řekl v aktuálním vyjádření ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Podle něj je nutné vzdát se dovozu ropy a plynu z Ruska, vyhlásit na ně bojkot.

Noční ostřelování ukrajinských měst označil za zastrašování a teror. „Naše ozbrojené síly ví, jak zajistit, aby (dobytá města) navrátily pod ukrajinskou kontrolu,“ prohlásil.

Ukrajinská hlava státu se také znovu vyslovila pro vyhlášení bezletového zóny nad celým územím. „Kolik lidí musí ještě zemřít, aby bylo zavřené nebe nad Ukrajinou?“ vzkázal západním představitelům.

Zelenskyj řekl, že je vděčný všem zaměstnancům i majitelům společností, kteří i nadále pracují, ačkoli jejich podnikání nemusí fungovat tak dobře jako před válečným konfliktem. „To je vlastenecký čin,“ řekl s tím, že jde o boj za společnou budoucnost.