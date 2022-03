Slovensko souhlasilo, aby mu s uprchlíky pomáhalo i 50 českých vojáků

Slovensku by se zvládáním náporu uprchlíků z Ukrajiny měli pomáhat čeští vojáci. S působením maximálně 50 českých vojáků v zemi souhlasila vláda premiéra Eduarda Hegera.

Od minulého týdne na Slovensku s registrací uprchlíků už pomáhá padesátka českých policistů.

Podle slovenské ústavy s přítomností zahraničních vojáků na Slovensku v rámci humanitární pomoci musí souhlasit vláda. Hegerův kabinet už dříve vyčlenil 1500 vojáků na pomoc policistům při ochraně hranic s Ukrajinou a na plnění dalších úkolů.

Na Slovensko do dnešního rána vstoupilo z Ukrajiny od začátku ruské invaze do této země celkově přes 128 tisíc lidí. Podle dostupných informací jde hlavně o uprchlíky z Ukrajiny, především ženy a děti. Kromě nich na Slovensko utekly před ozbrojeným konfliktem na Ukrajině i tisíce občanů členských států EU a dalších zemí. Ti do vlasti pokračovali i prostřednictvím repatriačních letů.

O azyl nebo status dočasného útočiště, jež umožňuje na Slovensku přístup na trh práce a k neodkladné zdravotní péči, zatím požádal jen zlomek ukrajinských uprchlíků. Mnoho Ukrajinců po útěku na Slovensko pokračovalo například za rodinami do dalších zemí včetně Česka.

Na Slovensku v souvislosti s přílivem migrantů platí po rozhodnutí vlády z 26. února mimořádná situace. Ta umožňuje kabinetu přijímat v souladu s příslušnými zákony různá opatření s cílem zvládnout uprchlickou vlnu. (ČTK)