Mapa přílivu uprchlíků z Ukrajiny do evropských zemí k dnešnímu datu podle Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). (AFP)

Map of Europe showing the influx of Ukrainian refugees into European countries, as of March 6, according to the UNHCR #AFPgraphics @AFP pic.twitter.com/koO8VnHrfM

— AFP News Agency (@AFP) March 6, 2022