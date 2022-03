„Dá se říct, že Putinovi nevychází ten plán, který si představoval podle kuchařky z roku 1968. Ukrajinci se brání. Jsou ve válce již 8 let. To je něco, co asi v Kremlu nepochopili. Poté, co Rusko ukradlo Krym a vyvolalo válku na Donbase,“ řekl český ministr zahraničí Jan Lipavský. (ČT, OVM)