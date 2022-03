Pomoc je potřeba fázovat, lidé v první linii za chvíli padnou vyčerpáním a mohou nastoupit ti, co zatím měli odstup. To radí ředitelka Multikulturního centra Zuzana Schreiberová. „Pokud pomáháte, je nutné aktivně odpočívat. Pojmout to jako střídání stráží.“

Zuzana Schreiberová má jakožto ředitelka Multikulturního centra v Praze bohatou zkušenost s pomocí uprchlíkům. Foto: Lukáš Houdek