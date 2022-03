Rusové zahájili palbu na civilisty, kteří se snažili uprchnout z města Irpiň. Zabili nejméně tři lidi, z toho dvě děti, uvádí Rádio Svobodná Evropa.

According to Radio Free Europe, Russians opened fire on civilians attempting to flee Irpin, killing at least three people, two of them children. How long is this slaughter of Ukrainian children allowed to last?? https://t.co/GqhpzYZM9u

— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 6, 2022