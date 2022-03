Ruské ministerstvo obrany v dokumentu nařídilo od 1. března zajistit evakuaci těl ozbrojených sil ruskou armádou z Ukrajiny a zajistit skryté noční přemístění těl do „míst trvalého rozmístění a jejich uložení do hromadného hrobu s přidělením čísla“, a to i na území Běloruska. (Unian)