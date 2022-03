Izraelský premiér Naftali Bennett, se setkal s německým kancléřem Olafem Scholzem. Sobotní návštěvou u ruského prezidenta Putina v Moskvě a telefonátem s ukrajinským prezidentem Zelenským zahájil svou zprostředkovatelskou misi ve snaze o ukončení války na Ukrajině.

Hlavní pozornost se během rozhovoru se Scholzem, který trval asi 90 minut, soustředila na výsledky Bennettova jednání v Moskvě, uvedl mluvčí německé vlády podle agentur. Oba šéfové vlád se dohodli zůstat v těsném kontaktu a za společný cíl označili ukončení války na Ukrajině, a to co nejdříve. „O obsahu jednání uniklo jen málo podrobností,“ poznamenala agentura AFP.

Bennett se dosud nepřipojil k mezinárodnímu odsuzování ruské invaze na Ukrajinu. Premiér zdůrazňuje silné vazby, jaké spojují Izrael s Moskvou a Kyjevem. Kvůli této blízkosti k oběma válčícím stranám se Izrael nabídl jako prostředník, což podpořili ukrajinští představitelé, připomněla AFP. Bennett je nábožensky založený Žid, který obvykle nepracuje o sobotách, což je židovský sváteční den šabat, zasvěcený odpočinku. Výjimkou jsou mimořádné okolnosti, dodala

Bennett do Moskvy zavítal jako vůbec první zahraniční vůdce od ruské invaze na Ukrajinu. Po tříhodinovém jednání s Putinem hovořil po telefonu se Zelenským, než odcestoval do Berlína. Z Německa se vrací co Izraele. Podle komuniké izraelské vlády premiér hovořil s ukrajinským prezidentem Zelenským dvakrát.

Ještě před setkáním s ruským prezidentem Bennett svou misi konzultoval se Spojenými státy, Německem a Francií, což potvrdil i Elysejský palác.

Bennetta doprovázel ministr pro výstavbu Zeev Elkin, který hovoří rusky a který je původem z Ukrajiny.

Podle izraelského tisku premiérova cesta do Moskvy přivádí Izrael zpět do centra mezinárodního dění, ale komentátoři vidí Bennetttovy šance na ovlivnění ruského postoje jako mizivé, poznamenala AFP.

„Vše závisí na Putinově duševním stavu. Rusko je v současnosti v jiné pozici než před válkou a Putin možná hledá východisko. Naftali Bennett by tak mohl být tím, kdo mu jej nabídne, „ řekl AFP poněkud více optimisticky naladěný bývalý izraelský velvyslanec v USA Michael Oren. (ČTK)