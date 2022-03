Lidé posílají Ukrajincům peníze skrz Airbnb

Lidé z celého světa si rezervují ubytování v Kyjevě a dalších ukrajinských městech prostřednictvím služby Airbnb. Nemají přitom v úmyslu ubytování využít, ale posílají tím Ukrajincům peníze. Mezi 2. a 3. březnem si tak lidé rezervovali 61 tisíc nocí v Ukrajině.

Více než polovinu těchto rezervací učinili Američané. „Dneska jsem dostal deset rezervací. Hrozně mě to překvapilo, je to velká podpora,“ řekl jeden z pronajímajících, 36letý Volodymyr Bondarenko stanici CNN. „Řekl jsem svým příbuzným a kamarádům, že tyhle peníze použiju pro lidi, kteří to teď potřebují.“ (CNN)