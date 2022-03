Americký spisovatel Stephen King se kvůli útoku na Ukrajinu rozhodl, že neobnoví práva na další vydání svých knih v Rusku. Autor desítek bestsellerů, které v Rusku vyšly v obrovských nákladech, to napsal na twitteru. Kontrakty s ruskými nakladateli už nechtějí uzavírat ani britský spisovatel Neil Gaiman a Kanaďan Linwood Barclay.

„Uznávám, že to není zvlášť velká oběť a bude to mít asi takový účinek jako pšouknutí do větru, ale neobnovím smlouvy na vydání knih v Rusku,“ napsal na twitteru Barclay, známý autor detektivek.

Na jeho příspěvek zareagoval i Stephen King lakonickým komentářem „Ani já ne“. Přidal se i britský autor fantasy a sci-fi románů Neil Gaiman, který na twitteru napsal: „Budu se snažit zjistit, které ruské smlouvy dokážu ovlivnit a jak daleko jsou s vydáním. Nebudu je chtít obnovit, dokud bude u vlády (Vladimir) Putin a a jeho vláda, to je jisté.“ (ČTK)