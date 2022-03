Na cestě z Petrohradu do Washingtonu je let zajišťující návrat ruských diplomatů z USA. Spojené státy tento týden podobně jako státy EU uzavřely vzdušný prostor pro ruská letadla kvůli vpádu ruských vojáků na Ukrajinu. Charterový let z Petrohradu však dostal výjimku.

Cestu obstarává ruský prezidentský speciál. „Toto letadlo domů přiveze ruské diplomaty, které vláda Spojených států prohlásila za nežádoucí osoby,“ uvedla na telegramu mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová.

USA ze země na začátku tohoto týdne vypověděly 12 pracovníků ruské stálé mise při OSN, kteří podle nich vyvíjeli aktivity odporující jejich diplomatickému statusu. Vykázaní Rusové ohrožovali národní bezpečnost Spojených států, kde se nachází hlavní sídlo světové organizace, uvedl zástupce velvyslankyně USA při OSN Richard Mills.

„Tato zvláštní výjimka byla udělena v souladu s federálními regulacemi, aby zajistila, že zaměstnanci ruské mise a jejich rodiny odcestují do data, které jsme stanovili,“ uvedl dnes mluvčí amerického ministerstva zahraničí. Vypovězení diplomaté musí USA opustit do 7. března.

Podle serveru Flightradar24 má ruský stroj dorazit na mezinárodní Dullesovo letiště u Washingtonu okolo 14:00 místního času (20:00 SEČ).

(ČTK)