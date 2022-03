Americký deník Jany Ciglerové: Kdo ví, odkud jsme, zavede s námi na válku řeč. Nepotkala jsem tu nikoho, kdo by ruskou invazi byť jen relativizoval, a je jedno, jestli je to neočkovaný trumpista nebo vysokoškolský profesor. Ale ten zájem mají jiný než my.

Některé americké supermarkety vyzývají k přispívání na Ukrajinu. Tento byl v ruské čtvrti Sunny Isles. Foto: Jana Ciglerová, Deník N