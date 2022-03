Stovky lidí se sešly na Trafalgarském náměstí v centru Londýna na podporu Ukrajiny, která čelí už desátý den ruské invazi. Při ní Rusko útočí i na civilní cíle a zabíjí ženy i děti. Demonstranti drží transparenty s nápisy jako: „Až padne poslední ukrajinský voják, Putin si přijde i pro vás, dámy a pánové.“ (BBC)

I came along to the protest in Trafalgar Square today! It’s great to hear the passion and the defiance of the people here. We need to stand with Ukraine and boycott Russia and properly sanction them. Ukraine needs more weapons to fight. pic.twitter.com/UsWrgxXmmV

— Michael Fox (@MFoxLD) March 5, 2022