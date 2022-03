Zprostředkovatelem mezi Ruskem a Ukrajinou by měla být Čína, uvedl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. „Neexistuje žádná alternativa. Je zřejmé, že nemůžeme být prostředníky. Nemohou to být ani USA. Takže kdo jiný? Musí to být Čína,“ řekl. (El Mundo)