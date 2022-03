Jihokorejský prezident Mun nařídil pohotovost, poté co se požár, který zuří na východě země, přiblížil k jaderné elektrárně Hanul. Hasiči však později oznámili, že se jim oheň v okolí elektrárny podařilo dostat pod kontrolu. Požár zuří na ploše skoro 9000 hektarů, boj s ním ztěžuje silný vítr. (Jonhap, Reuters)

Forest fire threatening a nuclear power plant in South Korea right now. Not one news story about it. Isn’t this grand 🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/SuJ2oMaqoq

— Angry Sven🇩🇪 (@ultimatebigguy) March 5, 2022