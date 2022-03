Německo nasadí v Litvě síly vzdušné obrany a USA do země pošlou armádní prapor včetně tanků. Oznámilo to litevské ministerstvo obrany. Počet zahraničních vojáků NATO tak do konce března vzroste z nynějších 3000 na 4000.

Vilnius NATO hned po ruské invazi na Ukrajinu žádal o posily.

Do země vyrazí také další vojáci nizozemské armády. Zúčastní se tam vojenského cvičení, které je v plánu už tento měsíc. (Reuters)