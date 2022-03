V jihoukrajinském Chersonu, který obsadili ruští vojáci, lidé protestují proti okupaci. Podle řady zveřejněných videí jsou jich na centrálním náměstí nejméně stovky. Na některých záznamech je slyšet střelba – podle všeho Rusové střílejí do vzduchu ve snaze protest rozehnat. (Unian)

The Ukrainian people are opposing the Russian troops by all possible means. In Kherson, people gathered for a protest against the Russian invasion. pic.twitter.com/ROSWrLOPkg

— Franak Viačorka (@franakviacorka) March 5, 2022