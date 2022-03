Elon Musk odmítl zablokovat na internetovém připojení Starlink ruské informační zdroje. „Dokud nemáme pistoli u hlavy, neuděláme to,“ napsal na svůj twitterový účet.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.

Sorry to be a free speech absolutist.

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022