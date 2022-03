Kanadský premiér Justin Trudeau navštíví zítra Evropu. Jeho cesta potrvá od 6. března do 11. března. Společně s představiteli dalších zemí chce koordinovat sankce vůči Rusku a ukázat podporu Ukrajině. (The Kyiv Independent)

⚡️ Canadian Prime Minister Justin Trudeau will visit Europe from March 6- 11 to coordinate new sanctions against Russia and show support for Ukraine.

Trudeau will travel to the United Kingdom, Latvia, Germany, and Poland, the Office of the Prime Minister announced on March 4.

