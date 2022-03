USA s Evropou udělají vše, aby zastavily válku na Ukrajině. Prohlásil to americký ministr zahraničí Blinken. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové je ve hře zpřísnění sankcí vůči Rusku, pokud Vladimir Putin válku neukončí.

„Jsme připraveni udělat vše, co je v našich silách, abychom ji zastavili,“ prohlásil Blinken. „Pokud bychom povolili, aby tyto principy byly beztrestně zpochybňovány, jako to teď dělá Putin, otevřelo by to Pandořinu skříňku problémů nejen pro nás, ale upřímně pro celý svět,“ řekl novinářům Blinken.

Von der Leyenová řekla, že Unie spolu s USA i Velkou Británií další sankce již připravují. Nezmínila, kdy by mohly začít platit. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell řekl, že se členské státy shodly na tom, že by se měla odstranit slabá místa v doposud přijatých sankcích. Další rozšíření by se opět mohlo týkat bank Ruské federace.

„Musíme zabránit tomu, aby ruští oligarchové unikali sankcím,“ prohlásil španělský politik na adresu miliardářů napojených na Kreml, z nichž řadu již EU v minulých dnech zařadila na sankční seznam. (ČTK)