Ukrajinský prezident Zelenskyj na Twitteru poděkoval po dnešním pravidelném hovoru svému tureckému protějšku za „důslednou podporu“. „Musíme dosáhnout ukončení bojů,“ napsal Zelenskyj na sociální síť.

Held regular talks with President @RTErdogan. Grateful to 🇹🇷 for the consistent support. Informed about the ongoing aggression and nuclear terrorism on the part of the Russian Federation. We must achieve an end to hostilities. #StopRussia

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022