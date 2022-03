CVVM: Změnu důchodového systému si stále přeje na 70 procent Čechů

Většina Čechů je stále přesvědčena o nutnosti změny důchodového systému. Podobně jako v uplynulých devíti letech si na 70 procent lidí myslí, že je potřeba stávající systém důchodů změnit.

Největší podporu z nabízených opatření má nadále rozdělení důchodů na první a druhý pilíř a druhým nejčastěji podporovaným opatřením je zvýšení sociálního pojištění, případně daní pro udržení výše důchodů. Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) z přelomu loňského listopadu a prosince.

Podle CVVM jsou názory Čechů na změnu důchodového systému stabilní od roku 2013, v letech 2011 a 2012 bylo přesvědčení o nutnosti změny důchodového systému o něco slabší než nyní.

Co se týče navrhovaných opatření v rámci důchodového systému, polovina dotázaných podporuje rozdělení důchodů na dvě části, na základní část a na spořicí část, takzvaný druhý pilíř. Proti je 30 procent občanů. Zvýšení sociálního pojištění, případně daní, aby bylo možné udržet současnou výši důchodů, má vyrovnaný počet příznivců i odpůrců. Pro je 43 procent, proti 42 procent. U ostatních opatření převládá odmítavý postoj. Prodloužení povinné doby pojištění by podpořilo 36 procent, téměř polovina veřejnosti by byla proti. Nejmenší podporu občanů má zvýšení věku odchodu do důchodu a snížení výše důchodů, aby se nemusely zvyšovat odvody či daně. Pro tato opatření by zvedlo roku kolem deseti procent lidí, naopak přes 70 procent by bylo proti. (CVVM)